Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano… sarà così anche per Elisabetta Gregoraci?

Da quando Elisabetta Gregoraci è tornata sul grande schermo dopo aver partecipato al GF Vip, non si è fatto altro che parlare di lei. Fuori dalla casa c’era un fidanzato, la cui identità non è stata mai rivelata, ad aspettarla mentre all’interno del gioco stava per sbocciare l’amore con Pierpaolo Petrelli. Forse sarà stata solo una piccola fiamma che subito si è affievolita, ma il vero amore forse resta Flavio Briatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, Ilary Blasi pesca dal GF Vip: sarà lui il nuovo inviato?

Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma? Spunta un ricordo – VIDEO

Non è facile dimenticare una persona con la quale si è stati sposati per molti anni e dalla cui unione è nato un bellissimo bambino. Mentre era nella casa più spiata d’Italia, sia Elisabetta Gregoraci che Flavio Briatore hanno speso bellissime parole sulla loro ex storia e spuntò un clamoroso retroscena che riguardava una nuova proposta di matrimonio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giulia De Lellis, nuovo programma con la regina della TV: l’annuncio – FOTO

Da allora, dopo giorni e giorni di silenzio, Flavio Briatore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dove lui gioca a ping pong con Elisabetta mentre a girare il video è stato il figlio. Un cortometraggio che da molti è stato letto come nostalgico, mentre altri hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Francesco Monte racconta il suo dramma in diretta TV: “È finita”

Sicuramente le probabilità che ciò accada sono minime ma nella vita, così come nell’amore, può succedere di tutto. E perché no, Elisabetta e Flavio in futuro potrebbero tornare insieme. Mai dire mai.