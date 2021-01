Calciomercato Juventus, arriva il primo acquisto di gennaio: le cifre

Inizia ufficialmente il calciomercato invernale della Juventus. I bianconeri sono pronti ad annunciare il primo acquisto: tutte le cifre.

La Juventus studia sul calciomercato, pronta a dare continuità alla filosofia intrapresa in estate. Infatti, i bianconeri sono pronti a continuare a puntare su giovani talenti, che potrebbero diventare di principali crack del calcio mondiale. La dirigenza Juventina già in estate ha deciso di rivoluzionare la strategia di mercato, specialmente con gli acquisti di Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

Una strategia che punta alle plusvalenze dopo anni di investimenti. Infatti la Juventus negli ultimi anni si è contraddistinta come regina del mercato, con acquisti del calibro di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Adesso i bianconeri sembrebbero aver chiuso un nuovo acquista in prospettiva. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul nuovo ingaggio bianconero, ma soprattutto perchè il ragazzo potrebbe vestire la maglia juventina solamente in estate.

Calciomercato Juventus, arriva Bryan Reynolds: andrà in prestito per sei mesi

La Juventus ha concluso l’acquisto di Bryan Reynolds, terzino proveniente dal FC Dallas, franchigia della Mls. L’acquisto arriva in sinergia con il Benevento, infatti il terzino verrà acquistato dai sanniti in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. I bianconeri, infatti, ad oggi non possono firmare il ragazzo, visto che hanno raggiunto il numero limite di extra comunitari. Così la dirigenza juventina batte la concorrenza della Roma, che era piombata sul calciomercato.

Inoltre non finiscono qui gli acquisti dei bianconeri in prospettiva. Infatti la dirigenza Juventina ha completato l’acquisto del centrocampista del Genoa, Nicolò Rovella. Il giovane cresciuto nel vivaio del Grifone rimarrà fino al termine della stagione in Liguria, per poi essere scambiato poi in Estate. Infatti il presidente Preziosi, in cambio, riceverà i giovani juventini Portanova e Petrelli.