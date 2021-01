Ministro Bellanova pronta a dimettersi: l’annuncio è giunto quest’oggi direttamente dalla ministra a Rai 2. E ora non si escludono possibili terremoti per l’intero Governo.

Dimissioni in arrivo per Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad annunciarlo è la stessa referente intervenuta quest’oggi a Rai 2. In totale disaccordo col Governo e le sue politiche in piena pandemia, la donna ha annunciato la sua uscita di scena ormai imminente dopo il ruolo assegnatogli il 4 settembre del 2019.

Leggi anche —-> Borghezio (Lega) a iNews24: “Trump non responsabile degli scontri, Meloni è più leghista di Salvini”

Ministro Bellanova pronta a dimettersi: crisi di governo?

Una decisione, sembrerebbe, senza possibilità di replica: “Per me il tempo qui è finito. Attendiamo da mesi un accordo programmatico di governo poiché non si può procedere con un Dpcm o un Decreto Legge a settimana, ma niente da fare. Si prosegue così quando è assurdo portare avanti così un Paese come l’Italia. Servono proposte e noi le abbiamo avanzate, non si può andare avantu di soli bonus e di casse integrazioni”.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, positivo il ministro D’Incà: le sue condizioni attuali

Ma la Bellanova, dello stesso partito di un Matteo Renzi pronto ad aprire una crisi di governo, potrebbe portare con sé anche l’intero Governo: “La verità è che quest’esperienza governativa è al capolinea. Abbiamo recentemente fatto un Consiglio dei ministri dalle 21.00 alle 01.00 per decidere se riaprire le scuole il 7 o l’11. Anche gli stessi bambini di questi istituti comprenderanno che si è conclusa un’esperienza con questo governo”.