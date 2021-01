Valeria Marini, il retroscena: “Non faceva altro che piangere”

La loro storia è ormai finita ma alcuni retroscena spuntano fuori. A distanza di tempo, torna a parlare il suo ex.

Gianluigi Martino, manager nel mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Valeria Marini, ha rivelato ai microfoni di Oggi il motivo della rottura con la showgirl. Il 36enne ha rivelato alcuni aneddoti della loro storia risalenti al loro primo incontro, quando lui si è preso cura di lei.

“Quando conobbi Valeria, lei era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”.

Valeria Marini, rivelazione shock dell’ex: “Se ne occupa il mio legale”

La felicità però, almeno per loro, è stato solo un attimo in quanto la loro storia è giunta al capolinea. Ma per quale motivo? A raccontare tutto in modo minuzioso è stato lo stesso Gianluigi Martino. Ai microfoni di Chi, l’ex di Valeria Marini ha raccontato che fu lui l’unico a sostenere Valeria in un momento difficile in cui aveva litigato con la madre.

“Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo”, afferma il suo ex. “Alla fine sono riuscito a farla riconciliare con la madre e alcuni mi hanno calunniato con lei. Ho già dato mandato al mio legale, Emilio Galli, di esaminare il materiale in mio possesso per procedere a una denuncia per diffamazione contro i responsabili di questa vergogna”.