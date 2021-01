Serie A, salta la terza panchina: la decisione è appena arrivata. Fatale l’ennesima sconfitta in questa prima parte di stagione

Purtroppo lo si era intuito già da qualche ora ma adesso è ufficiale. Salta la terza panchina in Serie A: il Parma ha esonerato Fabio Liverani. La sconfitta per 3-0 rimediata ieri contro l’Atalanta al Gewiss Stadium non è andata giù alla nuova proprietà americana di Krause, che questa mattina ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex tecnico del Lecce.

Il Parma è terzultimo in classifica dopo il quarto k.o. consecutivo, e sembra caduto inn una crisi senza fine. La squadra di Gasperini era un avversario troppo tosto per chiedere tanto di più, ma la mancanza di gioco e risultati era ormai palese da tempo.

Il Parma ha comunicato l’esonero sui propri canali social: “Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”. In più il presidente Krause ha voluto ringraziare personalmente Liverani attraverso un post su Twitter.

This morning, we informed Fabio Liverani that we’ve decided to part ways with him as our coach.

I want to express my deepest gratitude to Fabio for his hard work & leadership.

This season has been difficult but @1913parmacalcio are fighters. We move onwards.#ForzaParma 💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 7, 2021