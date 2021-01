Lewis Hamilton, il miracolo del fratello: dalla sedia a rotelle alle corse. Nicolas era affetto da paralisi cerebrale dovuta alla nascita prematura, ma grazie alla riabilitazione ora fa il pilota

Il 7 gennaio è il giorno del compleanno di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 compie 36 anni e si appresta a dare la caccia al suo ottavo titolo a partire da marzo. Il rinnovo con la Mercedes non è ancora ufficiale ma sembrano esserci davvero pochi dubbi sulla sua permanenza nella scuderia di Brackley. L’obiettivo chiaro è quello di staccare Michael Schumacher riscrivendo definitivamente la storia di questo sport, con record davvero difficili da battere. “Il Re Nero” come è stato ribattezzato, è sempre attento anche agli aspetti sociali lontano dalle corse. Il suo attivismo nei confronti della causa per i diritti degli afroamericani, con l’appoggio diretto al “Black Lives Matter“, così come alle pari opportunità nel mondo della F1, sono sotto gli occhi di tutti. La sua grande umanità ha però una matrice ben precisa ed è da ricercare nella sua famiglia.

Lewis Hamilton, il miracolo del fratello Nicolas: dalla paralisi cerebrale alle corse in auto

La vera ispirazione di Lewis Hamilton è il fratello minore Nicolas. Il ragazzo di 28 anni è stato vittima di una paralisi cerebrale dovuta ad una nascita precoce. Una disabilità che lo ha costretto a rimanere su una sedia a rotelle per tutta l’infanzia. Grazie alle cure riabilitative a cui si è sottoposto, però, negli ultimi anni è migliorato sempre di più, arrivando a coronare il suo sogno. Nicolas, figlio dello stesso padre di Lewis Anthony e della seconda moglie Linda, ha esordito nel 2015 nel campionato turismo britannico (BTCC) a bordo di un’Audi S3 NGTC. Un risultato straordinario per un ragazzo con le sue difficoltà, frutto di grande sacrifici e determinazione. Uno spirito che ha sempre ispirato il celebre fratello che più di una volta ha dichiarato: “È stato lui che mi ha insegnato fin da quando avevo 6, 7 anni a non mollare mai”.

Un campione dentro e fuori dai circuiti che ha costruito la sua grandezza grazie all’umiltà della sua famiglia e dello straordinario fratello.