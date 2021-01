Incidente drammatico a Roma: due ragazzi di appena 23 e 25 anni sono morti dopo un terribile impatto contro il muro di un cimitero. Ecco la dinamica del sinistro fatale.

Incidente drammatico nella Capitale ieri alle 21.00: due ragazzi di origini albanesi hanno perso la vita dopo un terribile impatto con la propria auto. Nel veicolo c’era un 25enne e un 23 enne. La tragedia è iniziata quando il primo, alla guida, ha perso il controllo del mezzo sul rettilineo in discesa di via Roma.

Incidente drammatico a Roma: la dinamica

Data la velocità eccessiva, non c’è stato nulla da fare per evitare l’impatto: l’automobile ha infatti invaso la corsia opposta ed è finita dritto contro il muro del cimitero di Montorio Romano. Tuttavia non sono morti entrambi sul colpo. Il più grande dei due, infatti, ha inizialmente resistito salvo poi espiare un’ora dopo all’ospedale Sant’Andrea dove era stato trasportato d’urgenza in condizioni disperate. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Nerola, in provincia di Roma, al fine di ricostruire adeguatamente la situazione.

Le condizioni di De Sanctis

