Donald Trump, social network bloccati: la decisione di Facebook e Twitter

Ennesimo blocco da parte di Facebook e Twitter a Donald Trump che non potrà usufruire dei social networks per un po’

Non è la prima volta che accade, Facebook e Twitter bloccano il profilo a Donald Trump. Durante gli sconti di ieri a Capitol Hill, il presidente uscente degli Stati Uniti d’America ha utilizzato i suoi social networks per chiedere di non utilizzare violenza nel manifestare. Ovviamente l’ha fatto in pieno stile Donald Trump, aizzando ancor più i manifestanti a Washington.

Il fanatismo di Trump è costato 4 morti, 50 arresti e qualche ferito non grave, oltre ad un fatto storico mai realizzatosi finora. Intanto Joe Biden è stato proclamato come presidente degli Stati Uniti, nonostante l’interruzione del Congresso per la sua incoronazione.

Facebook e Twitter tolgono la parola a Donald Trump

Parte prima Twitter che blocca per 12 ore la possibilità di pubblicare qualsiasi post a Donald Trump, nascondendo alcuni tweet di ieri sera che non rispettano le regole della community. Segue Mark Zuckerberg con Facebook che toglie la possibilità al presidente in uscita degli Stati Uniti d’America di pubblicare qualsiasi tipo di post per 24 ore. Non solo, Facebook ha anche rimosso lo stesso video pubblicato su Twitter “Lo abbiamo rimosso perché riteniamo che contribuisca al rischio di violenze”.

Anche YouTube ha seguito la stessa linea degli altri due social network “perché viola le politiche sulla diffusione delle brogli elettorali”. Porta serrata all’ex presidente degli Stati Uniti d’America che è rimasto senza la sua più grande arma: la diffusione di fake news ed istigazione alla violenza via web. Può essere una prima vittoria da parte degli USA dopo quanto sta accadendo in queste ore?