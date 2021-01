Covid, Oms: “In Europa situazione allarmante, servono più misure”

Covid, stando a quanto riferisce l’Oms la situazione in Europa sarebbe: “Ancora molto allarmante”. Tutti i dettagli

Nonostante l’arrivo del vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, è ancora troppo presto per parlare di emergenza scampata. I numeri sono anzi ancora molto alti, e i vari governi nazionali stanno ragionando su quali misure adottare per contenere la curva epidemiologica ed evitare una situazione fuori controllo.

A tal proposito, è intervenuto il direttore di Oms Europa Hans Klauge nel corso di un briefing avvenuto in mattinata. “Bisogna intensificare le misure, la situazione è al momento ancora allarmante. Credo che per un breve periodo serva fare più di quanto già fatto, intensificando misure sanitarie e sociali” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Bisogna essere certi che la curva venga appiattita al più presto. Basta intensificare le misure di base, che ormai ci sono familiari“.

Covid, torna lo stato d’emergenza a Tokyo

Mentre l’Oms avverte l’Europa della situazione molto delicata che sta vivendo a causa dell’emergenza Covid e della necessità di imporre nuove restrizioni, anche il resto del mondo è alle prese con numeri in crescita. In Giappone, il governo ha deciso di dichiarare lo stato d’emergenza della durata di un mese per le città di Tokyo e altre prefetture adiacenti.

La decisione è arrivata a seguito dell’importante aumento di positivi registrato nelle ultime settimane. Ad annunciarlo il premier Yoshihide Suga nel corso di una conferenza stampa. Si parla di quasi 70mila casi solo a Tokyo, che equivale ad un terzo dei positivi di tutto il Giappone.