Covid, caos in Brasile: a Manaus sepolture aumentate dell’80%

Caos in Brasile, dove a causa dell’emergenza Covid a Manaus le sepolture sono aumentate dell’80%

L’emergenza Covid continua a preoccupare tutto il mondo. Mentre l’Oms lancia l’allarme in Europa e chiede misure più restrittive per contenere la curva epidemiologica, in Brasile la situazione si fa sempre più critica. A Manaus – la città più importate dell’Amazzonia – le sepolture nelle ultime due settimane sono aumentate dell’80%.

Solamente nei primi 5 giorni del 2021, infatti, la media è stata di 72 sepolture ogni 24 ore: erano 40 quelle giornaliere nelle due settimane precedenti. Rispetto all’inizio di dicembre – riporta Sky TG24 – è stata registrata una crescita superiore al 100%. Il sindaco della città David Almeida ha dichiarato lo stato d’emergenza per 189 giorni, annunciando inoltre la costruzione di 6mila nuove tombe nei cimiteri locali.

Covid, quali sono i 10 paesi con più casi in 24 ore

Oltre al Brasile, i numeri relativi al Covid continuano ad essere alti e molto preoccupanti in tutto il mondo. Stando ai dati riportati dall’Oms e aggiornati al 6 gennaio, i contagi a livello globale registrati in 24 ore sono più di 585mila. Il paese primo nella triste classifica sono gli Stati Uniti con 173mila casi, seguito dalla Gran Bretagna con 60mila e dalla Russia con 24mila. Nono posto per l’Italia, con oltre 15mila nuove infezioni.

Proprio a tal proposito, l’Oms ha chiesto all’Europa di inasprire le misure attualmente in vigore, rendendole ancor più restrittive nel breve periodo. L’obiettivo deve essere quello di contenere il contagio fino a quando il vaccino non inizierà ad avere un importante impatto nella lotta alla pandemia.