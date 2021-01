Cashback, spunta la truffa: attenti a questo messaggio  

Cashback, scatta l’allarme: spunta una nuova truffa on line per quanto riguarda il bonus governativo. E’ capitato già a tantissimi italiani e il rischio e che la truffa possa diffondersi ancora.

Cashback, attenti alla nuova truffa on line. Mentre il programma sta inquadrando i primi pagamenti natalizi e si prepara a un tour de force per il 2021, si registrano in parallelo segnalazioni per nuovi tentativi di fronde. L’app ufficiale, è ovvio, non c’entra assolutamente niente. A scoprire il tutto è stata la D3Lab, azienda italiana finalizzata alla sicurezza informatica.

Cashback, attenti alla nuova truffa on line

La trappola consiste in una email che qualsiasi utente può ricevere. “Richiesta compilazione modulo”, si presenta così il messaggio. E con tanto di indirizzo con ‘@cashback’ finale. Insomma, tutto teoricamente piuttosto credibile per i più impreparati. All’interno del messaggio c’è poi un modulo da scaricare per poter aderire in teoria al bonus cashback.

Potrebbe interessarti anche —-> Digitale Terrestre, quando avverrà lo switch off per Rai e Mediaset

E il trucco è tutto qui: non solo il modulo è ovviamente falso e richiede tanti dati sensibili tra cui l’Iban, ma in più rilascia anche un virus all’interno del dispositivo che si sta utilizzando. Lo scopo del virus è semplice: sottrarre quanti più dati privati possibili. Si tratta precisamente di un keylogger, un malware che opera captando le informazioni attraverso la digitalizzazione dei dati sulla tastiera. Appena digitiamo password o codici privati, questo memorizza tutto e lo invia a un server remoto.

Leggi anche —-> Facebook, addio al tasto storico: grosso cambiamento in vista

Diffidate, dunque, da qualsiasi eventuale indicazione vi dovesse giungere via email o sms. Il cashback, del resto, è attivabile solo e unicamente attraverso l’app Io entrandovi con Spid o carta d’identità digitale. Ed è soltanto al suo interno, dopo tutte le prime procedure del caso, che va inserito l’iban della propria carta di credito con cui volete recuperare il 10% di ogni singola operazione.