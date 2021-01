Calciomercato Milan, dalla Spagna è fatta: c’è accordo totale

Calciomercato Milan. Rossoneri scatenati sul mercato, hanno imparato che la panchina lunga paga e loro sognano lo scudetto

Milan all’arrembaggio per rinforzare la propria panchina troppo spesso decimata da infortuni e positivi al Covid-19. È quanto accaduto nella giornata di ieri contro la Juventus che ha battuto i rossoneri anche grazie alle forze fresche subentrate. Paolo Maldini e la società sanno di dover mettere delle toppe in alcuni reparti, uno di questi è senz’altro il centrocampo attualmente dimezzato.

Come doveroso, la società rossonera è scatenata sul mercato per riuscire ad inseguire il sogno chiamato scudetto e strapparlo alla Juventus che insegue il suo decimo trofeo. Per farlo sarà dunque necessario mettere a posto i rinnovi di contratto e fare gli acquisti necessari, senza spostare gli equilibri nello spogliatoio.

Calciomercato Milan, dalla Spagna sono certi: c’è l’accordo con Koné

Appena 19enne, centrocampista centrale del Tolosa nato in Francia da genitori Ivoriani, Kouadio Koné è sul taccuino di Paolo Maldini da tempo. Un rinforzo di peso, nonostante la giovane età, che potrebbe spostare gli equilibri a centrocampo come sta facendo nella squadra francese. 17 partite, una rete ed una grande partecipazione alla manovra di gioco tanto da renderlo titolare inamovibile nonostante la giovane età.

Dalla Spagna sono certi: c’è già l’accordo con il Milan. Secondo TodoFichajes, infatti, le due squadre si sarebbero accordate sul costo del cartellino del giocatore, intorno ai 5 milioni di euro. Stando a quanto riportato, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale dell’acquisto del giocatore della Nazionale francese U18. Dopo Koné, un altro obiettivo dichiarato è Simakan guineano in forza allo Strasburgo, difensore centrale classe 2000.