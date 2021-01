Calciomercato Milan | La dirigenza studia il colpo da 80 milioni di euro in vista della prossima stagione: arriverà in caso di Champions League

Il Milan, nonostante la sconfitta contro la Juventus per 3-1, continua a mantenere il primo posto in classifica. L’obiettivo dichiarato dei rossoneri, però, è quello di arrivare tra le prime quattro per accedere il prossimo anno in Champions League. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirebbe di fare il salto di qualità in termini di mercato.

A quel punto infatti, secondo quanto riferito da La Repubblica, i rossoneri punterebbero con decisione su Erling Haaland. Il centravanti, tra i principali crack mondiali, costa 75 milioni di euro ma la folta concorrenza potrebbe far lievitare ancor più il cartellino. Su di lui ci sono Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Barcellona. L’agente del calciatore, comunque, è Mino Raiola che con il Milan ha fatto molti affari nel corso degli anni e tutt’ora in maglia rossoneri vi sono suoi assistiti come Romagnoli, Donnarumma ed Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, si avvicina Kone: c’è l’accordo

Emmanuel Kouadio Koné è un centrocampista classe ’01 del Tolosa che nelle ultime ore pare si stia avvicinando sensibilmente al Milan. I rossoneri sono a corto di centrocampisti, visto anche l’infortunio di Bennacer, ed avrebbero optato per il talento francese. Il tecnico Patrice Garande ha respinto ogni chiusura dell’affare con un secco: “Non partirà”.

I rossoneri però sarebbero in continuo contatto con il Tolosa e pronti anche ad trattare le richieste del club francese. La prima offerta pare sia stata di 6 milioni, ma la richiesta è di 10. La volontà di Koné è quella di partire e la pressione potrebbe favorire uno sblocco dei negoziati.