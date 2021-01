Calciomercato Juventus, in arrivo clamoroso addio: tifosi sorpresi per quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.

E’ reduce da una serie di prestazioni positive e anche ieri è stato tra i migliori nel successo sul campo del Milan, ma Adrien Rabiot potrebbe dire addio alla Juventus. Il centrocampista francese classe ’95 vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e l’idea di ottenere una super plusvalenza (fu acquistato a parametro zero a luglio 2019) intriga non poco la dirigenza bianconera. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda e ad analizzare quello che potrebbe accadere nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, in arrivo clamoroso addio: le ultime

Secondo quanto riferito proprio in queste ore da ‘Todofichajes.com’, l’ex Paris Saint-Germain sarebbe finito nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti che apprezza parecchio il francese. Rabiot ha un contratto in scadenza con la Juve a giugno 2023 e una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma attenzione alle prossime settimane quando l’operazione tra i due club potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Rabiot-Juve, è davvero finita? Lo scopriremo molto presto…