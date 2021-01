Calciomercato Inter, l’allenatore si libera: può sostituire Conte

Calciomercato Inter, si pensa già al dopo Conte. Per la panchina, un top allenatore europeo è pronto a liberarsi

Si fanno sentire le scorie della brutta sconfitta rimediata a Genova contro la Sampdoria per l’Inter. I nerazzurri avevano la possibilità di completare il sorpasso ai ‘cugini’ rossoneri, approfittando della prima sconfitta stagionale degli uomini di Pioli per balzare in testa alla classifica. I due ex Keita Balde e Candreva hanno però rovinato i piani ad Antonio Conte.

Ora l’Inter sarà chiamata ad un doppio banco di prova molto complicato: la Roma prima e la Juventus poi. Fondamentale sarà ottenere il massimo da queste due partite, per non lasciarsi sfuggire il Milan al primo posto. Intanto, si pensa già al dopo Antonio Conte, che potrebbe lasciare al termine di questa stagione. Dalla Spagna, un top in panchina si fa avanti.

Calciomercato Inter, Simeone può diventare realtà

Diego Simeone sta vivendo una stagione fantastica alla guida dell’Atletico Madrid e si trova ora in testa alla Liga con due match ancora da recuperare. Potrebbe essere l’anno buono per vincere il campionato ai danni delle due grandissime in Spagna: il Real Madrid e il Barcellona. Nonostante l’ottima annata e il possibile traguardo finale, però, si rincorrono le voci relative ad un addio del Cholo a fine stagione.

Ad alimentarle ‘El Chiringuito’, secondo cui la Selecciòn Argentina sarebbe fortemente interessata al suo profilo. Ma non solo, pare che anche l’Inter ci stia pensando seriamente. Sarebbe un gradito ritorno, considerando la grande avventura da calciatore che Simeone ha vissuto a Milano.