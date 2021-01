Assalto Congresso Usa, Merkel: “Rabbia e tristezza, deploro Trump”

Assalto Congresso Usa, la cancelliera Angela Merkel ha commentato gli eventi di ieri condannando duramente il comportamento di Donald Trump.

Quattro morti e almeno 52 feriti.

Questo il bilancio delle proteste che si sono verificate ieri negli Stati Uniti, dove un gruppo di sostenitori di Trump ha fatto irruzione nel Congresso per protestare contro il passaggio di consegne a Biden. Una situazione di una gravità inaudita che resterà una pagina nera della storia americana recente. E ad aggravare ancora di più la situazione c’è il fatto che, almeno a quanto raccontano i media, Trump non avrebbe fatto nulla per fermare una protesta che è degenerate molto presto in un vero e proprio bagno di sangue. E adesso tutto il mondo segue con attenzione quello che sta accadendo con la cancelliera Angela Merkel che ha duramente criticato l’operato del Tycoon.

Assalto Congresso Usa, Merkel: “ Si è preparata atmosfera per eventi della notte scorsa”

La politica tedesca ha infatti affermato che quello che è accaduto negli States la riempie di “rabbia e tristezza” e che non può che condannare il comportamento di Trump e il fatto che “non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni da novembre e che non lo abbia fatto neppure ieri. Dubbi sono stati sollevati sull’esito delle elezioni e si è preparata l’atmosfera per gli eventi della notte scorsa”. L’episodio è stato duramente condannato anche dai repubblicani, con nomi insospettabili come quello di Romney, da sempre molto vicino all’ormai ex Presidente Usa, che immediatamente ha preso le distanze dal suo operato.

E sono in molti adesso ad invocare il 25esimo emendamento per rimuovere anticipatamente Trump dalla Presidenza ( che in teoria dovrebbe lasciare tra 14 giorni) per mancanza di idoneità. Una decisione che però potrà essere presa soltanto dal vicepresidente in carica Mike Pence.