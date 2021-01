Vaccino Moderna, Sileri: “Ora serve una strategia unica per l’Ue”

Poco fa, l’Ema ha dato l’ok alla commercializzazione del vaccino anti Covid di Moderna. Le parole di Sileri a riguardo

Buonissime notizie per ciò che riguarda il vaccino anti Covid: dopo Pfizer/BioNTech, anche Moderna ha ricevuto il via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco e potrà quindi partire con la commercializzazione. Un altro punto importante per la lotta alla pandemia, con la campagna di vaccinazione che ora ottiene un’arma in più.

Nei prossimi giorni, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, verrà fatto il possibile per partire quanto prima con la distribuzione del vaccino a tutti i Paesi membri. Intanto, è intervenuto sul tema il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “Si tratta di un ulteriore passo avanti, ma ora serve una strategia chiara e funzionale per l’intera Ue, bisogna fare il massimo” ha scritto su Facebook.

Vaccino Moderna, domani riunione Aifa in Italia

La notizia è di poco fa: l’Ema ha dato l’ok alla commercializzazione del vaccino anti Covid di Moderna. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la lotta al Covid, che ora ha un’arma in più. Per far sì che il farmaco arrivi anche in Italia il prima possibile e per definire le modalità d’utilizzo, già nella giornata di domani ci sarà una riunione della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa. Verrà esaminato il dossier sull’autorizzazione all’immissione in commercio.

Dopodiché, si cercherà di impostare nel dettaglio tutte le modalità di utilizzo. L’Ema stessa ha specificato che questo vaccino va utilizzato solo per coloro che hanno superato i 18 anni di età, e serviranno due iniezioni prima dell’immunità