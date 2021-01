Uomini e Donne, annuncio choc da parte della bellissima influencer che in passato ha partecipato come corteggiatrice al programma.

E’ una bellissima modella e influencer ed è nota al grande pubblicato soprattutto per aver partecipato in passato come corteggiatrice al programma tv ‘Uomini e Donne‘. Il personaggio in questione è Beatrice Valli, che vanta un nutrito numero di fan e su Instagram la bellezza di 2,7 milioni di follower. La 25enne bolognese, però, ha avuto un passato davvero complicato come raccontato proprio in queste ore attraverso alcune Storie su Instagram.

Uomini e Donne, annuncio choc di Beatrice Valli: le sue parole

Ecco alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Beatrice Valli: ”Vi parlo volentieri degli attacchi di panico di cui ho sofferto, ma è una cosa molto soggettiva. Dopo diversi esami trovarono un piccolo problema che alla nascita non erano riusciti a vedere. Mi trovarono una ciste di 2 centimetri all’interno della parte destra della testa, non operabile e per di più in mezzo ci passa un capillare e sarebbe stato pericoloso anche solo prendere una botta alla testa o una caduta”.