Sampdoria-Inter 2-1: highlights, voti e tabellino finale del match

Samdoria-Inter 2-1: highlights, voti e tabellino del match giocato al Luigi Ferraris di Genova. Clamorosa sconfitta per i nerazzurri

Gara molto attesa quella che si è appena conclusa tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e l’Inter di Antonio Conte. In attesa del big match tra Milan e Juventus – con il primo posto in palio – i nerazzurri erano chiamati ad una grande prestazione, per mettere le cose in chiaro e far capire a tutti che l’obiettivo è lo Scudetto. Al Luigi Ferraris di Genova le due squadre si sono date battaglia fino al 90′ minuto, e alla fine ha avuto la meglio la Sampdoria.

Primo tempo che parte col piede sull’acceleratore. Al 10′ il VAR assegna un rigore all’Inter, ma Sanchez sbaglia dagli 11 metri e Young prende palo sulla ribattuta. Dopo soli 10 minuti, ribaltamento di fronte e questa volta il VAR dà rigore alla Sampdoria per un fallo di mano di Barella: l’ex Candreva la trasforma. I nerazzurri continuano a spingere, ma è l’altro ex Keita Balde a portare i blucerchiati sul 2-0 al 38′.

Secondo tempo che parte sulla falsa riga del primo, con l’Inter che tenta la rimonta e attacca nella metà campo della Sampdoria. Partita molto intensa per i primi 20 minuti, fino a quando al 65′ l’Inter trova il gol che accorcia le distanze grazie al colpo di testa di De Vrij. Nulla da fare per gli uomini di Conte però, che tornano a Milano con una sconfitta che pesa.

Sampdoria-Inter 2-1: highlights, voti e tabellino finale

MARCATORI: 23′ Candreva (S), 38′ Keita B. (S); 65′ De Vrij (I)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 7.5; Yoshida 6, Tonelli 6.5 (dal 68′ Bereszynski 6), Colley 5.5, Augello 5.5; Candreva 7, Thorsby 5.5, Silva 6.5 (dal 74′ Askildsen 6), Jankto 6 (dal 74′ Leris 6); Keita 7 (dal 92′ La Gumina SV), Damsgaard 6.5. All. Ranieri 6.5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5 (dal 80′ D’Ambrosio 6), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5, Barella 5 (dal 80′ Vidal 6), Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (dal 63′ Lukaku 6.5), Young 5.5 (dal 46′ Perisic 5.5); Lautaro 6, Sanchez 6 (dal 70′ Eriksen 6). All. Conte 5.5

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS VIDEO