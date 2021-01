Roma, grave incidente per Morgan De Sancits: il ds ricoverato in ospedale al Gemelli in terapia intensiva

Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis ha avuto un brutto incidente automobilistico nella notte. L’ex giocatore di Napoli, Juventus e Siviglia è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è ricoverato in terapia intensiva.