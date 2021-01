Milan-Juventus 1-3: highlights, voti e tabellino

Trepidante attesa per il big match Milan-Juventus nonostante le numerose assenze da entrambi i lati. Spettacolo in campo che si conclude con la vittoria per i bianconeri

Grande attesa per un big match di Serie A nella giornata dell’Epifania. La sfida tra Milan e Juventus è stata proprio come gli amanti del calcio se l’aspettavano: mai banale, una successione di belle azioni e grande gioco da entrambi i lati. Nonostante le numerose attese per i due club, ha prevalso la lunga panchina dei bianconeri che non ha lasciato respirare l’ottimo Milan di Pioli.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Milan, Maldini spiazza tutti: super colpo a zero

Dopo 27 giorni consecutivi di risultati positivi, il Milan posa i tre punti ai ragazzi di Andrea Pirlo che fin qui non hanno condotto un campionato all’altezza. Federico Chiesa indomabile stasera ha deciso la partita a partire dal pareggio e poi col raddoppio. Rossoneri restano primi in classifica, ma la Juventus accorcia le distanze, portandosi a -7 con un match ancora da disputare.

Milan-Juventus: highlights, voti e tabellino

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Dalot 5.5(81′ Maldini sv), Kjaer 6(81′ Kalulu sv), Romagnoli 5.5, Hernandez 5; Calabria 6.5 (81′ Conti sv), Kessié 6; Castillejo 6(87′ Colombo sv), Calhanoglu 6.5, Hauge 5 (67′ Diaz B. 6); Leao 5.5.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 7, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Frabotta 6 (87′ Demiral sv); Chiesa 8.5 (63′ Kulusevski 7.5), Bentancur 6, Rabiot 6, Ramsey 6.5; Dybala 6.5(64′ McKennie), Cristiano Ronaldo 6.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, affare dal Messico: è il nuovo Aguero

MARCATORI: 18′ 62′ Chiesa (J), 41′ Calabria (M), 76′ McKennie (J)

AMMONITI: Bentancur (J), Danilo (J), Romagnoli (M)

Arbitro: Massimiliano Irrati

Guardalinee: Alessandro Costanzo

Guardalinee: Salvatore Longo

Quarto Uomo: Daniele Doveri

V.A.R.: Daniele Orsato

A.V.A.R.: Luca Mondin