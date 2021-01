Meteo, piccola tregua dal maltempo: calano ancora le temperature

Continua a migliorare il meteo sulla penisola, con il maltempo che subirà una piccola tregua. Calano ancora le temperature durante l’Epifania.

Il meteo sull’Italia continuerà a presentare temperature gelide durante questa Epifania, una situazione che però presenterà qualche miglioramento, specialmente per quanto riguarda il maltempo. Infatti nelle prossime ore avremo ancora una piccola tregua dal maltempo, con le piogge che dovrebbero colpire Nord, Centro e parte del Sud. Infatti proprio all’estremità meridionale della penisola, vedremo il miglioramento, con cieli maggiormente sereni.

A fronte del miglioramento meteorologico, però, avremo anche un calo significativo delle temperature, con valori termici bassi e gelidi, che porteranno a diverse piogge residue pronte a colpire il paese. Non mancheranno le nevicate, con i fiocchi che potrebbero cadere soprattutto a NordEst e su tutta la catena degli Appennini. Inoltre le diverse schiarite sulla penisola favoriranno la discesa delle temperature, con un clima che si preannuncia rigido. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sull’Italia durante questa Epifania.

Meteo, piccola pausa dal maltempo: non mancano piogge e nevicate

Durante questo mercoledì dell’Epifania avremo quindi una piccola tregua dal maltempo, anche se in diverse zone non mancheranno piogge ed addirittura nevicate. Il tutto è dovuto dallo spostamento del vortice depressionario da ovest a Nord Est con un le precipitazioni che si sposteranno proprio sulle regioni orientali. Andiamo quindi a vedere come cambierà la situazione sulla penisola ed il meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cieli nuvolosi in prevalenza, con precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni ad Est. Infatti le piogge colpiranno soprattutto Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con lievi precipitazioni anche sulla Lombardia. Migliora invece la situazione in Piemonte, dove avremo temperature più stabili. Le temperature sranno in lievissimo aumento, con massime che andranno dai 3 agli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora cieli nuvolosi e diverse piogge che colpiranno il settore. Le precipitazioni si intensificheranno durante la giornata specialmente sul versante tirrenico. Mentre invece lungo la catena dell’Appennino avremo diverse nevicate a partire dalle quote collinari. Qui le temeprature rimarranno stabili, con massime che oscilleranno tra i 6 ed i 10 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora piogge e precipitazioni che colpiranno Campania, Lucania, alta Calabria e Gargano. Sulla Sicilia, invece, migliora lievemente la situazione, con sole e cieli poco nuvolosi durante tutta l’Epifania. Altrove, invece avremo una sterile nuvolosità. Sulle regioni meridionali, le temperature saranno stabili, con valori massimi che andranno dai 10 ai 15 gradi.