Madalina Ghenea archivia Zaniolo, nel futuro c’è De Martino: l’annuncio

La love story con Zaniolo è ormai stata archiviata. Madalina Ghenea pensa al futuro e sullo sfondo c’è Stefano De Martino.

Dal piccolo schermo, quello dei social e degli smartphone, al grande schermo. Questo il cammino di Madalina Ghenea che in poco tempo è diventata protagonista dei gossip e lo sarà durante lo spettacolo che andrà in onda su Rai 2: Stasera tutto è possibile.

Per il secondo anno consecutivo a condurre il game show sarà l’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. Ad annunciare la presenza della soubrette rumena è stato lo stesso conduttore: “Oltre a me, a Biagio Izzo e a Francesco Paolantoni, abbiamo fatto innesti nel cast, come Elettra Lamborghini e Madalina Ghenea, che interverranno nel corso delle puntate in una sfida di abilità, tra canzoni e spettacolo. A causa del Covid, purtroppo, non avremo il pubblico in studio, ma la nostra forza è la spontaneità”.

Madalina Ghenea protagonista su Rai 2: parteciperà a Stasera tutto è possibile

La sua vita di colpo è cambiata. Dopo il presunto flirt con Zaniolo, smentito da Madalina Ghenea che ha affermato di averlo visto solo una volta, l’attrice rumena si fa spazio in TV. I fan sospettano una storia segreta con Nicolò, perché ricordano una storia Instagram dove i due, secondo il popolo del web, erano fidanzati. Madalina però ha smentito tutto e la sua parola vale più di mille pettegolezzi.

Dopo il gossip la TV. Madalina Ghenea insieme agli altri concorrenti interverrà durante il programma Stasera tutto e possibile, che andrà in onda su Rai 2 in prima serata. Chissà che l’amore per lei possa sbocciare all’interno del programma.