Elisabetta Gregoraci, incidente a Dubai: le sue condizioni

Brutto incidente per Elisabetta Gregoraci, che si è fatta male dopo la foto acrobatica messa su Instagram. Le sue condizioni

Conclusa in anticipo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di riabbracciare il figlio Nathan Falco e di tornare alla vita di sempre. Per le vacanze di Natale, l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di volare a Dubai e passare qualche giorno di relax al caldo.

Qualche ora a, la bella showgirl ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale mostra ancora una volta la sua passione per il fitness. Una verticale appoggiata su un albero in spiaggia, tra lo stupore dei suoi follower nei commenti. Subito dopo lo scatto, però, l’ex concorrente del GF Vip si è fatta male. Ecco le sue condizioni attuali.

Elisabetta Gregoraci, le sue condizioni dopo l’incidente

Un brutto incidente per Elisabetta Gregoraci, volata a Dubai per passare i primi giorni del 2021 al caldo. Dopo aver pubblicato su Instagram una foto dove fa la verticale appoggiata ad un albero, la bella showgirl si è fatta male ed è corsa dal medico per alcuni controlli. Le sue condizioni non sono comunque gravi, ma l’ex partecipante del GF ha spiegato di essersi procurata un’abrasione al polpaccio destro, una mano incerottata e alcuni tagli sulla schiena.

Buone notizie quindi, che hanno sollevato il morale ai suoi fan preoccupati. “Ti amiamo“, “Sei il nostro orgoglio“, “Continua così” tra i commenti più volte utilizzati dai follower sotto il post.