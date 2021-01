Eliminate queste 5 cose per vivere felici nel nuovo anno: la lista completa. Nel 2021 dobbiamo fare di tutto per migliorare la nostra qualità di vita

Si è appena chiuso un 2020 davvero orribile. Tra la pandemia di Covid e la scomparsa di molti personaggi famosi, è stato un anno davvero pesante e che va cancellato il prima possibile. Il 2021 oltre a portarci la salute deve essere all’insegna della felicità. Recuperare quella gioia di vivere che i brutti accadimenti passati ci hanno offuscato. Tornare alla normalità dovrebbe essere il must per ognuno di noi, ma in attesa che la situazione migliori a livello internazionale, noi possiamo intanto metterci del nostro. Convertire il malessere del periodo trascorso in forza ed energia per il futuro è fondamentale per tuffarci nel modo giusto nei prossimi mesi.

Esiste una lista di 5 cose da fare per attirare l’energia positiva necessaria ad essere felici e più sereni. Vediamo insieme i diversi punti.

Eliminate queste 5 cose per vivere felici nel nuovo anno: la lista completa

La prima cosa da fare per vivere meglio nel 2021 è allontanare la paura che ci ha attanagliato negli ultimi mesi. In questi casi il rischio principale è quello di fermare la propria vita e di non riuscire ad andare avanti. Niente di più sbagliato, fuori il coraggio e la spavalderia.

Seconda cosa da cancellare è la convinzione di non essere all’altezza. La fiducia in noi stessi è il punto fondamentale per invertire la rotta e infilarci nella giusta direzione.

Collegato ai primi due è anche il terzo consiglio, ovvero lasciar perdere il giudizio degli altri. Non dare troppo peso a quello che pensano di noi, per non finire condizionati nelle nostre scelte. Non si può piacere a tutti e da una parte è anche un bene.

Molto importante anche non rimanere troppo ancorati al passato. Basta vivere di ricordi ma guardare al futuro con ottimismo e predisposizione al fare.

The last but not the least, non sacrifichiamo la nostra felicità per quella altrui. Va bene essere al servizio dell’altro, con buoni principi di carità cristiana, ma non dimentichiamoci che nessuno può amarci come noi stessi. Un sano egoismo per trovare la nostra centralità. E buon 2021 a tutti!