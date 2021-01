Elezioni USA, caos in Congresso: evacuato Capitol Hill a seguito di spari

Il congresso a Capitol Hill è stato arrestato di prepotenza dagli spari dei sostenitori di Donald Trump. Le elezioni negli USA portano ancora caos

Quanto sta accadendo negli USA in queste ore è terrificante. Durante il Congresso per la certificazione dei voti che hanno eletto Joe Biden presidente degli Stati Uniti c’è stata letteralmente un’invasione da parte dei sostenitori di Donald Trump. Nonostante fosse stato sottoposto il lockdown a Capitol Hill, un folto gruppo di fanatici hanno sfondato le porte dell’aula del Congresso, fino ad obbligare l’evacuazione dell’edificio.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

La protesta è continuata anche con l’ausilio delle armi, negli ultimi istanti sono infatti stati sentiti spari dall’aula dove sarebbe ancora presente la vice presidentessa Kamala Harris.

Elezioni USA, cosa sta accadendo a Capitol Hill

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

È la morte della democrazia americana? Dondal Trump prontamente usa i social network e non risparmia alcun Tweet:

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

“Per favore sostenete la nostra polizia e le forze dell’ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. Stiate pacifici!”

Da oltreoceano Matteo Salvini sostiene il Tweet di Donald Trump esprimendo solidarietà per quanto sta accadendo: