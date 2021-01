Elettra Lamborghini, l’annuncio sui social: “Da oggi cambio” – FOTO

Elettra Lamborghini non nasconde proprio nulla ai fan ed annuncia il cambiamento sul suo profilo Instagram

La Queen del Twerk sta stravolgendo la propria vita. È arrivata sul piccolo schermo – prima spagnolo e poi italiano – da ragazzina, adesso è maturata ed è diventata una donna. Dopo il matrimonio con Afrojack, il suo ‘maschio’ (così è solita chiamare suo marito, ndr), è riuscita a crescere ancor di più, soprattutto dal punto di vista caratteriale.

Sebbene si sia sempre professata ‘suora’, è vero che Elettra Lamborghini non è mai stata avvistata con tanti uomini – o donne, vista la sua annunciata bisessualità – ma finalmente ha trovato colui che le fa battere il cuore. Un personaggio televisivo ed una cantante, ma la bellissima bolognese ha deciso di cambiare.

Elettra Lamborghini spiazza tutti: “Ho deciso di cambiare” – FOTO

Come sempre, con molta ironia e scatenando l’ilarità dei fan, Elettra Lamborghini scrive su Instagram: “Comunque visto che su Internet si può dire di essere ciò che si vuole, sappiate che io ho deciso che sono un’astronauta. Quindi ripeto, sono Elettra l’astronauta”. Una palese frecciatina a qualcuno che si professa di essere chissà chi sui social e poi nella vita reale è palesemente carente.

I fan di Elettra hanno risposto molto divertiti alla storia, ma non senza curiosità. A chi si riferisce? Generalmente la cantante bolognese è molto tranquilla, non ha mai screzi con nessuno proprio per la sua bontà. Tutto fa pensare che sia solo una presa in giro, dell’ironia su qualcuno che sul web crede di essere veramente qualcuno, ma poi non conclude niente. Insomma, la Queen del Twerk si trasforma in bocca della verità tramite il suo profilo Instagram.