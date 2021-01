Croazia, forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2

Croazia, registrata una forte scossa di terremoto nella nazione di magnitudo pari a 5.2. Si attendono aggiornamenti su l’epicentro.

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia alle ore 17.01 nella giornata di oggi. Si è trattato di un sisma di magnitudo 5.2 arrivato a una profondità di 10 chilometri.

Croazia, il 29 Dicembre un terremoto di magnitudo 6.2

E dall’anno scorso che la Croazia si ritrova a fare i conti dei terremoti molto forti, che stanno spaventando ormai da mesi la popolazione. Il 29 dicembre un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito il territorio creando ingenti danni nella zona. La nostra redazione ha intervista una donna, Daniela Dapas, che in quel momento si trovava in casa insieme alla figlia. Ai nostri microfoni ha raccontato che “Da quando c’è stato il terremoto a marzo, siamo stati inondati da volantini e messaggi in tv che ci spiegavano cosa fare in caso di terremoto, quindi abbiamo agito secondo i consigli. Per prima cosa, ho preso mia figlia e ci siamo rifugiate in un posto solido della casa, di passaggio tra il soggiorno e il corridoio. Il cane ci ha seguito, quasi sapesse anche lui come comportarsi”.

Leggi anche: Terremoto in Croazia, il racconto di Daniela a iNews24: “Bisogna capire se sarà permesso tornare in Italia”

La donna ha poi raccontato che forti delle precedente esperienza, ha capito che la cosa migliore da fare in quel momento era restare calma e non uscire dall’appartamento: “La televisione si è rovesciata, i libri sono caduti dagli scaffali, così come i bicchieri e i piatti: io mi meraviglio che la casa non abbia subito alcun danno, a parte gli oggetti. Abbiamo avuto molta paura, soprattutto mia figlia”.