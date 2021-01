Covid, ancora emergenza in Germania: oltre mille morti in 24 ore. In totale i contagiati di ieri sono stati 21.237, proseguendo nel trend negativo iniziato il 30 dicembre

In questo momento la situazione in Germania legata al Coronavirus è la peggiore dell’intero panorama europeo. Se nella prima ondata a Berlino avevano gestito i contagi in modo quasi impeccabile, ora le cose sembrano essere peggiorate. Dal 30 dicembre, giorno del picco di morti, con 1.129 vittime, il trend non è migliorato, facendo registrare altri 21.237 infetti nelle ultime 24 ore. Anche i decessi si mantengono piuttosto alti, a quota 1.019 nella giornata di ieri. Tutti i dati sono stati riportati dall’Istituto Robert Koch e ripresi dalla Dpa.

Questa situazione piuttosto grave in Germania, confermata dai numeri odierni, ha portato ad un inasprimento delle misure da parte di Angela Merkel. Come in Inghilterra e Danimarca, anche a Berlino il lockdown è stato prolungato.

La chiusure stabilite durante il periodo natalizio saranno prorogate fino al 31 gennaio. Attività commerciali chiuse, scuole in didattica a distanza, ristoranti e bar attivi solo per l’asporto. Insomma uno scenario simile a quello che stiamo vivendo nella nostra Zona Rossa.