Covid-19, due positivi in casa Milan: il comunicato rossonero 

Milan, due giocatori positivi al Covid-19 in vista del big match di stasera. Lo annuncia la stessa società rossonera con un comunicato ufficiale.

Milan-Juventus continua a perdere pezzi. Il big match di stasera alle 20.45, valido per la 16a giornata di Serie A, vedrà infatti altri assenti importanti per la gara di San Siro. Perché se da una parte i tamponi bianconeri hanno escluso ulteriori infezioni oltre a quelle di Alex Sandro e Juan Cuadrado, per i rossoneri sono invece emerse le positività di Rude Krunic e Ante Rebic.

Milan, Krunic e Rebic positivi al Covid

A ufficializzarlo è stato direttamente il club rossonero col seguente comunicato:

AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus.

I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate.

Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo.

La gara, tuttavia, non sembrerebbe essere a rischio. Non più almeno. L’Asl di Torino, del resto, ha dato il via libera ai bianconeri per la partenza per la Lombardia dopo il rischio di un blocco delle ultime ore. Ma c’è chi anche così teme in un cluster e un grosso pericolo sia per una parte che per l’altra.