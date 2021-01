Covid-19, bollettino 6 Gennaio: 20.331 contagiati e 548 morti

Covid-19, la Protezione Civile come ogni giorno ha diramato il consueto bollettino sulla situazione dei contagi nel nostro paese.

Come ogni giorno, pochi minuti fa la Protezione Civile ha pubblicato il nuovo bollettino sulla situazione di contagi da coronavirus nel nostro paese. Rispetto alla giornata di ieri, si è registrato un consistente aumento dei contagi a fronte però di un minor numero di morti. Dati che serviranno all’esecutivo per capire che tipo di misure restrittive intraprendere a partire dal 15 Gennaio, quando scadrà il Dpcm promulgato a Natale per contenere la diffusione del virus durante le festività.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.332 nuovi casi di coronavirus. Aumentano di due unità le terapie intensive ma diminuisce il numero complessivo dei ricoveri che risultano 221 in meno rispetto a ieri. I guariti accertati sono 20.227 mial mentre i decessi causati dalla pandemia oggi si sono attestati a 548. Per quanto riguarda il numero di vaccinati, sono stati oggi 260 mila le persone che si sono sottoposte alla somministrazione.

Covid-19, bollettino 6 Gennaio 2021: la situazione regione per regione

La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di persone ricoverate a causa del virus. Al momento sono infatti 3.434 i ricoveri sul territorio, anche se il Veneto ha registrato nella giornata di oggi il maggior numeri di nuovi ricoveri con 31 nuovi ingressi.