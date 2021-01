Calciomercato, Maicon torna in Italia: ingaggio a sorpresa

Il calciomercato invernale infiamma gli appassionati di calcio, con il campione brasiliano, Maicon, che torna in Italia: scopriamo dove giocherà.

Sono passati quasi cinque anni dal suo addio alla Roma ed al calcio italiano eppure Maicon è pronto al ritorno in Italia, durante questa finestra di calciomercato. L’annuncio è a sorpresa ed ha trovato lo stupore persino di Mario Balotelli, ex compagno del brasiliano durante l’esperienza all’Inter. Infatti il terzino, protagonista del triplete con “la Beneamata”, tornerà a a giocare con la maglia del Sona, in Serie D.

Nonostante le 39 primavere alle spalle, l’ex nazionale brasiliano ha deciso di vestire i colori della squadra in provincia di Verona, dove giocherà insieme al figlio 15enne che inizialmente farà parte della formazione juniores. Una notizia che ha colto di sorpresa un pò tutti, ma soprattutto che ha entusiasmato tutti i tifosi nerazzurri, che conservano un dolce ricordo delle prestazioni del brasiliano con l’Inter. Andiamo quindi a ripercorrere l’operazione che ha riportato Maicon in Italia.

Calciomercato, Maicon torna in Italia: vestirà la maglia del Sona

Così durante la giornata di ieri il Sona ha annunciato l’operazione di mercato, postando lo screenshot di un sito brasiliano. Maicon durante questa sessione di calciomercato torna in Italia, insieme al figlio, per giocare in Serie D. Lo scenario è forse ciò che ha convinto maggiormente il calciomercato, visto che il Sona si allena ai piedi del Lago di Garda.

A ripercorrere l’operazione ci ha pensato il direttore sportivo del Sona Antonio Ferrarese, ex giocatore di Napoli, Verona e Torino. L’annuncio è arrivato già lo scorso 12 dicembre, ma il calciatore arriverà solamente nella giornata di domani. Ferrarese ha affermato che andrà a prenderlo personalmente all’aeroporto, con il direttore sportivo che ha affermato che l’operazione è stata più semplice del previsto.

Infine Ferrarese ha dichiarato: “Questa, secondo me, è un’operazione senza precedenti nella storia del calcio: un campione della Nazionale brasiliana, l’eroe del Triplete nerazzurro, uno dei migliori laterali della storia ha scelto di vestire la maglia del Sona in Serie D“.