Calciomercato Juventus, affare dal Messico: è il nuovo Aguero

Calciomercato Juventus | I dirigenti bianconeri hanno pronto un affare dal Messico: in patria è definito il nuovo Aguero

La Juventus è pronta ad assicurarsi il nuovo Aguero. Si tratta di Jose Juan Macias, ventunenne del Chivas de Guadalajara, che in patria è stato paragonato ad El Kun. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri hanno terminato gli slot per gli extracomunitari ma sono comunque al lavoro per assicurarselo nel prossimo futuro. C’è, però, da fare attenzione anche alla concorrenza del Napoli. Occhi puntati anche su Marko Brkljaca dell’Hajduk Spalato.

LEGGI ANCHE—> Roma, grave incidente per Morgan De Sancits: il ds ricoverato in ospedale

Calciomercato Juventus, Milik a gennaio per l’attacco

Per rinforzare il reparto offensivo in questo mese di gennaio, la Juventus avrebbe messo nel mirino Milik del Napoli ma anche Quagliarella della Sampdoria. Il polacco è in scadenza di contratto e, qualora non arrivasse adesso, pare abbia già l’accordo per giugno con i bianconeri.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, Maldini spiazza tutti: super colpo a zero

Il Napoli ha fatto sapere di volere 15 milioni di euro per lasciarlo partire in anticipo, ma i dirigenti della Vecchia Signora sperano di poter tirare al ribasso sul prezzo. Ci hanno provato nelle ultime ore anche Atletico e Marsiglia con offerte non superiori ai 10 milioni di euro. Per ciò che riguarda Quagliarella, la Samp ha aperto alla cessione ma è la Juve a riflettere se sia o meno la mossa giusta.