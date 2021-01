Calciomercato Inter, colpo da 40 milioni: è sfida con la Juventus

Calciomercato Inter, è sfida alla Juventus per il grande colpo da 40 milioni di euro. I dettagli sul possibile affare

Il calciomercato invernale è appena iniziato, ma le big del calcio europeo stanno già cercando i giusti rinforzi per regalare agli allenatori rose competitive e che possano ambire ai massimi traguardi. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: vincere lo Scudetto. Per farlo, però, servono ancora alcuni importanti pedine.

Per questo motivo, Marotta e Ausilio stanno lavorando su più fronti. Per quanto riguarda le cessioni, l’indiziato numero uno a lasciare i nerazzurri è Christina Eriksen, ma al momento mancano le offerte. Parlando invece di colpi in entrata, la priorità rimane il vice Lukaku. In questo senso, sono stati fatti i nomi di Eder e Pellé, già allenati da Conte con la Nazionale Italiana. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nome nuovo a centrocampo.

Calciomercato Inter, piace Yazici del Lille: sfida alla Juve

Il nome nuovo per il reparto offensivo dell’Inter è quello di Yazici del Lille. Il classe ’97 ha stupito soprattutto nella sfida vinta per 3-0 a San Siro contro il Milan, nella quale il giocatore mise a segno una tripletta. Più in generale, in questa stagione il turco ha già messo a segno 11 gol e fatto 4 assist. Si tratta quindi di un talento cristallino, capace di servire i compagni con facilità ma che riesce anche a fare gol.

Secondo quanto riferisce le10sport.com, pare che i nerazzurri siano parecchio interessati. Le richieste del Lille sono molto alte: si parla di 40-45 milioni di euro. Inoltre, c’è anche la Juventus che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Marotta, considerando il forte interesse per il giocatore.