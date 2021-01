Adriano Celentano, quanto dolore in quell’annuncio: “Ho tentato il suicidio”. Il “Molleggiato” compie oggi 83 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari

Oggi è il giorno del compleanno di Adriano Celentano. Nato il 6 gennaio del 1938 a Milano, il cantante e presentatore compie 83 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. Proprio su Instagram la primogenita, Rosita, ha voluto ricordare i momenti passati con il padre quando era piccola, con tanto di dedica per gli auguri.

“Buon Compleanno papà! Grazie per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano. E sopratutto GRAZIE per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose. Auguri papà. Ti voglio bene sempre”.

“Il Molleggiato” è intervenuto pochi giorni fa in diretta a Domenica In, per fare a sua volta gli auguri a Giovanna Ralli per i suoi 86 anni. In più a sottolineato come non esca ormai da tempo per i rischi legati al Covid: “Proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe, siamo chiusi in casa con Claudia da un anno”.

Adriano Celentano, quanto dolore in quell’annuncio: la figlia Rosalinda ha tentato il suicidio

Nel giorno del suo compleanno, Adriano Celentano si gode l’amore della sua famiglia. Oltre alla moglie Claudia, gli auguri gli sono arrivati da Rosita, Giacomo e Rosalinda, i suoi tre figli. Proprio quest’ultima, recente protagonista a “Ballando con le Stelle”, ha vissuto un momento particolarmente delicato un paio di anni fa, recando un forte dolore nel cuore del padre.

Recentemente ha raccontato come: “A 47 anni mi hanno tolto tutto, la battaglia contro il tumore è stata davvero terribile. La vita è veramente breve e dobbiamo apprezzarla. C’è stato un momento, due anni fa, in cui ho tentato il suicidio. Ora invece mi dispiacerebbe morire e sono molto più attaccata alla vita”. Parole forti che non possono che fare piacere a tutti coloro che le vogliono bene, in primis proprio a Celentano. Al di là dell’aria da burbero, spesso interpretata anche nei suoi ruoli al cinema, sembra essere un genitore molto premuroso a detta dei figli.