Whatsapp, leggere ed inviare messaggi senza risultare online: la guida

Su Whatsapp c’è un modo per leggere e rispondere ai messaggi senza dover per forza risultare online. La guida passo passo su come fare

Quante volte ci siamo trovati nella situazione in cui avremmo voluto leggere e/o rispondere ad un messaggio su Whatsapp senza apparire online? Capita almeno una volta al giorno o quasi e spesso il motivo deriva dal fatto che non vogliamo farci beccare da altri utenti per non rispondere subito anche a loro. Ci sono diversi trucchi che permettono di leggere e rispondere ai messaggi su Whats senza l’obbligo di entrare nell’app. Prima di scandagliarli tutti, vi ricordiamo che è possibile anche rendere l’ultimo accesso invisibile e nascondere le doppie spunte blu. Basta andare su “Impostazioni chat” e poi “Avanzate” su iPhone, mentre su Android cliccare “Account” e poi “Privacy” per trovare le opzioni suddette.

LEGGI ANCHE—> Facebook, l’app dice addio ad uno dei giochi più amati di sempre

Whatsapp, tutti i trucchi per non apparire online in alcun caso

Se non si vuole apparire online, come già detto, vi sono diversi trucchi. Uno di questi implica il download di un’altra applicazione, sicura e gratuita, chiamata Unseen. Essa permette di leggere e rispondere ai messaggi senza entrare su Whatsapp.

LEGGI ANCHE—> Carta di credito e bancomat, i siti sconsigliati per rischio truffe

Un altro metodo consiste nel disattivare le connessioni sullo smartphone per poi entrare nell’app e fare tutto ciò di cui si ha bisogno. Una volta chiusa la stessa, si può riattivare la rete internet sul cellulare perché la piattaforma non aggiornerà l’ultimo accesso. Ultimamente, comunque, un aggiornamento di Whatsapp permette di rispondere direttamente dalla notifica che appare in anteprima sulla tendina dello smartphone.