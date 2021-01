Riapertura scuole, Zingaretti: “Tamponi gratis per gli studenti”

In occasione della riapertura delle scuole, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato tamponi gratis per gli studenti

Il tema riapertura delle scuole continua a far discutere. Poche ore fa, è arrivata la decisione di prorogare lo stop fino al prossimo 11 gennaio, ma diverse regioni hanno già deciso di agire in maniera diversa. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno firmato un’ordinanza per far tornare gli studenti delle superiori tra i banchi il 31 gennaio, e presto anche altri governi regionali potrebbero seguirli a ruota.

Intanto, sul tema è intervenuto il presidente del Lazio Nicola Zingaretti con un video su Twitter, nel quale rilancia il programma ‘Scuola Sicura’. “Garantiremo tamponi gratis per tutti, non solo personale scolastico ma anche studenti e studentesse. Tutti possono prenotarsi nell’apposita sezione online” le sue parole.

Riapertura scuole, Zingaretti: “Importante tornare nelle classi in sicurezza”

Un importante annuncio quello rilasciato poco fa su Twitter dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti: in occasione della riapertura delle scuole, anche gli studenti potranno sottoporsi – così come il personale scolastico – al tampone gratuito. Basterà prenotarsi sul sito prenota-drive.regione.lazio.it e recarsi presso i drive in della regione. “Tornare nelle classi è una priorità, ma bisogna farlo con il massimo livello di sicurezza” ha spiegato Zingaretti.

Non servirà nessuna prenotazione medica, ma basterà dichiarare di essere studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. “Fatto ciò, il giorno in cui vi siete prenotati basterà recarvi nel punto indicato e sottoporvi al tampone gratuito drive in. Abbiamo deciso di rilanciare il programma ‘Scuola Sicura’, che è attivo ed usufruibile già dalla giornata di oggi” ha concluso.