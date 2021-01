Nuovo Decreto, 7 ed 8 gennaio in zona gialla: festivi arancioni. Le regole

Nel corso del consiglio dei ministri, tenutosi ieri sera, il governo ha discusso sulle misure del nuovo decreto che varrà fino al prossimo 15 gennaio

Ieri sera si è riunito il Consiglio dei ministri per discutere delle prossime misure anti Covid-19 da disporre fino alla fine del decreto Natale, il quale scadrà il 15 gennaio. Secondo le ultime info trapelate da Palazzo Chigi, torneranno la zona rossa, arancione e gialla. Ci sarà un’importante stretta anche a livello nazionale per il weekend del 9 e 10 gennaio.

“In questo momento la cosa più importante riguarda l’inasprimento delle soglie, misura condivisa dalle Regioni. La proposta verrà portata stasera in Cdm. La certezza è che le zone non cambiano: restano l’arancione, il giallo e il rosso”, aveva spiegato il ministro Boccia su Rai 1.

Nuovo Decreto, le regole nel dettaglio

Vigerà ancora il blocco degli spostamenti tra regioni fino al 15 gennaio, ovviamente con le eccezioni riguardanti motivi di lavoro, salute e necessità. Il 7 e l’8 gennaio le regioni saranno tutte in zona gialla, ma nel weekend scatterà la zona arancione.

Fino al 15 gennaio, nei giorni prefestivi e festivi, bar e ristoranti resteranno chiusi e non sarà possibile uscire dal proprio comune. I negozi potranno restare aperti in linea con le regole attuali della zona arancione. Saranno permessi gli spostamenti da comuni con meno di 5 mila abitanti ed entro i 30 chilometri. Nei giorni feriali, dalla prossima settimana saranno in vigore le restrizioni da zona arancione o rossa nelle regioni maggiormente a rischio.

Per domani è atteso il nuovo monitoraggio dell’Iss, il quale indicherà i livelli di criticità dell’epidemia in ogni regione. Per decretare la zona rossa si passerà da un indice Rt di 1,5 ad uno di 1,25, mentre sarà di 1 per la zona arancione.