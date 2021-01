Juvenutus, tegola per Pirlo: un altro giocatore è positivo al Covid

Brutta tegola per Andrea Pirlo e per la Juventus: un altro giocatore è risultato positivo al Covid e non ci sarà contro il Milan

Nella giornata di ieri, la notizia della positività al Covid-19 di Alex Sandro. Prima gatta da pelare per il tecnico Andrea Pirlo, che oggi in conferenza stampa ha parlato di un nuovo giro di tamponi effettuato in mattinata, con i risultati attesi nel pomeriggio. È notizia di poco fa la positività di un altro giocatore della Juventus: Cuadrado.

Il giocatore, fa sapere il club con una nota ufficiale, è già stato posto in isolamento ed è asintomatico. Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni, ma sicuramente salterà il match in programma domani sera contro il Milan.

