Iran, arriva l’annuncio: arricchimento di uranio al 20%

L’Iran arricchisce le proprie riserve di uranio al 20% e potrebbe aumentare ancor più il livello percentuale, ad annunciarlo il portavoce dell’agenzia di Teheran

L’Iran produrrà uranio arricchito al 20% e ad annunciarlo è stato il portavoce dell’organizzazione per l’energia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi, ai microfoni della tv di Stato. Quest’ultimo è andato a confermare quanto già detto ieri dall’Aiea. L’Iran, per la precisione, ha iniziato a somministrare uranio arricchito fino al 4,1% presso l’impianto di di Fordow con l’obiettivo di arrivare fino al 20%.

Iran, arricchimento di uranio: arriva l’attacco di Israele

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l’Iran in merito alla decisione di Teheran che, a sua detta, “continua a violare i suoi impegni e non può essere spiegata se non con il desiderio di sviluppare un programma nucleare-militare”. Poi ha continuato: “Non permetteremo che accada”. Anche l’Unione Europea ha condannato la decisione dell’Iran e l’ha etichettata come “una considerevole divergenza rispetto all’accordo sul nucleare”.

“Possiamo facilmente ottenere tassi di arricchimento più elevati”, ha fatto sapere il vice ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha poi sottolineato: “Ma questo non significa che l’accordo sul nucleare è morto”.