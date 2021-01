Esonero in Serie A: addio al mister, salta un’altra panchina! 

Esonero in Serie A, sta per saltare un’altra panchina. Decisiva la partita di domani, ma il destino dell’allenatore appare in ogni caso già segnato.

Altro possibile esonero in Serie A dopo il recente licenziamento di Rolando Maran: questa volta a rischiare è Fabio Liverani, tecnico del Parma. Secondo quanto si apprende, infatti, l’allenatore romano, reduce dal pesante 0-3 interno contro il Torino e ora terzultimo in classifica, sarà alla sua ultimissima spiaggia domani in casa dell’Atalanta.

Guarda anche —-> Calciomercato Inter, Eriksen in uscita: in pole un argentino per sostituirlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Liverani (@liverani.fabio)

Esonero in Serie A, Liverani a un passo dall’addio

Un impegno difficilissimo per i ducali e che potrebbe sentenziare pertanto l’uscita di scena del 44enne ingaggiato quest’estate. E anche un risultato positivo, in realtà, potrebbe non bastare al mister considerando le tante perplessità della società palesate anche ieri durante una riunione fiume durata ore tra dirigenza, presidenza e guida tecnica.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juve, clamoroso ritorno in attacco: “Si chiude”

Nel frattempo spuntano già tre nomi caldi per un’eventuale sostituzione: in primis c’è quello di Roberto D’Aversa per un sorprendente ritorno. Il suo profilo stuzzica parecchio considerando l’11esimo posto dello scorso campionato ma ci sarebbero ancora ruggini dopo la separazione estiva. L’altra idea riguarda un altro ex: Roberto Donadoni. Infine c’è Paulo Sousa, tecnico portoghese che piace parecchio anche per lo spirito internazionale che porterebbe in un club che punta verso tale direzione.