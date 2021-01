Elisabetta Gregoraci fa infuriare il web: quante critiche! – FOTO

L’ultimo post di Instagram di Elisabetta Gregoraci ha smosso il web, pioggia di critiche e la risposta della showgirl

Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP intenzionalmente per trascorrere le vacanze di Natale con suo figlio Nathan. Inizialmente la notizia ha sconvolto tutti i fan che non hanno accettato di buon grado la decisione di uscire dalla casa più spiata d’Italia, ma hanno dovuto dire comunque addio alla loro showgirl sul piccolo schermo.

Intanto, all’interno della casa, qualcuno le ha rubato la polpetta dal piatto: Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sembrano essere una vera e propria coppia. Al di là di questo, Elisabetta Gregoraci non smette di far parlare di sé, soprattutto su Instagram, dove nelle ultime ore è stata vittima di un attacco.

Elisabetta Gregoraci vola a Dubai, la gente protesta per le restrizioni

La modella calabrese è stata, nelle ultime ore, vittima di uno ‘shitstorming’ un vero e proprio attacco, una pioggia di critiche, che l’hanno vista protagonista per la sua decisione di volare a Dubai. Le persone sotto al suo post le chiede: “Perché io non posso andare a fare la spesa e tu puoi viaggiare fino agli Emirati Arabi?”. Qualcuno, meno gentilmente, la insulta per il solo motivo di essere andata a passare del tempo con Nathan Falco.

La differenza è nelle norme anti Covid vigenti nei due Stati ed Elisabetta Gregoraci chiarisce anche: “Non vivo in Italia”. Ancora una volta, la modella è costretta a rispondere alle critiche che vengono mosse sui suoi profili social.