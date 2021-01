Diletta Leotta strega i suoi fan con la super scollatura: ecco la Storia appena pubblicata dalla bellissima conduttrice di DAZN.

In attesa del turno infrasettimanale di Serie A in programma domani sera, Diletta Leotta continua a incantare tutti su Instagram. La splendida conduttrice di DAZN, infatti, ha da poco pubblicato una Storia sulla propria pagina in cui appare, per l’ennesima volta, in formissima. Diletta rivolge un messaggio ai suoi tantissimi fan che, però, si soffermano su un altro dettaglio, ovvero sulla sua scollatura pazzesca. Ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisa Isoardi spiazza tutti: ecco il suo annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta ipnotizza tutti con la super scollatura: il Video

“Ciao ragazzi, non vedo l’ora di vedere le vostre performance artistiche su TIM Party Talent. Quindi mi raccomando, mandate i vostri video, condivideteli su Tim Party per favi votare anche perché avrete la possibilità di realizzare il vostro sogno”. Queste le parole di Diletta Leotta che strega tutti con le curve da sogno. Ecco il Video pubblicato pochissimi minuti fa sulla sua pagina Instagram: