Covid-19 USA, ambulanze selezionano pazienti da soccorrere

Una notizia sconvolgente arriva dagli USA, dove i pazienti malati di Covid-19 vengono selezionati in base alla loro gravità

La sanità statunitense è al collasso. 21.484 contagi nelle ultime 24 ore, 20.463.657 attualmente positivi e 354.124 decessi uno scenario terrificante per gli USA. Ciononostante, le autorità di Los Angeles hanno disposto una selezione tra i malati di Covid-19. Una cosa terrificante al solo pensiero che c’è qualcuno che merita più cure di un altro, ma è stata una decisione necessaria data dal soffocamento dei posti letto.

Le autorità sanitarie sono state molto categoriche per aiutare gli ospedali in California, in particolare a Los Angeles: è stato deciso che le ambulanze devono selezionare i pazienti da trasportare in ospedale, ma non è tutto.

Covid-19 USA, le decisioni drastiche dalle autorità sanitarie

Una soluzione del genere era già stata presa anche a New York, nel pieno della pandemia di Aprile: indice che la situazione negli Stati Uniti è attualmente al collasso. Non solo le ambulanze devono selezionare i pazienti in base alla loro gravità (coloro con più difficoltà di sopravvivenza non saranno trasportati in ospedale, per favorire coloro che possono essere ancora salvati), ma c’è dell’altro.

Nell’estesa città a sud della California, dalle autorità sanitarie, è stato anche disposto il razionamento dell’ossigeno all’interno degli ospedali per fare in modo che sia garantito a tutti. La città di Los Angeles rischia di arrivare a 1.000 morti al giorno, una grossa cifra che ha portato ad un altro problema: manca il legno per le bare. Un allarme che ha dello sbalorditivo, ma sembra essere reale a tal punto da essere stati costretti ad acquistare container-frigo, per conservare i deceduti a causa del virus.