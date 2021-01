Christian De Sica ha una figlia non famosa: la conoscete? – FOTO

Christian De Sica ha due figli, Brando e Maria Rosa. Mentre il primo aveva iniziato a recitare con il padre, la figlia è poco conosciuta.

La secondogenita di Christian De Sica è Maria Rosa De Sica. Ha 33 anni e dopo essersi laureata presso l’Istituto Europeo di Design ha frequentato un master in fashion design all’Accademia del Lusso.

Dopo uno stage ha coronato il suo sogno creando il marchio di moda “Mariù“. Tempo fa, ai microfoni di Grazia ha svelato che il suo cognome famoso non è mai stato un problema. Il cinema fa parte del suo dna, ma la moda è il suo mondo. “La passione per la moda me l’ha trasmessa la mia tata Violetta. All’inizio mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto, poi a usare la macchina da cucire”, ha affermato Maria Rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fausto Leali, la moglie è bellissima e di 30 anni più giovane: la conoscete? – FOTO

Col passare del tempo quella che era una sua passione è diventato il suo lavoro: “I costumisti nel cinema rappresentano i personaggi attraverso gli abiti. Mi piaceva invece l’idea di rispecchiare il carattere delle donne nella loro quotidianità. Mariù è sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia”.

Vita privata di Maria Rosa De Sica

Maria Rosa De Sica nel 2016 si è legata in nozze con Federico Pellegrini. La coppia conduce una vita lontana dai riflettori: amano entrambi la privacy. I due si sono sposati nella Piazzetta di Capri e tra gli ospiti d’eccezione vi erano lo zio di lei, Carlo Verdone, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle.