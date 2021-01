Caso Genovese, in Procura arrivano altre due denunce per violenza

Caso Genovese, sale a sei il numero delle vittime che affermano di aver subito violenza dall’imprenditore.

È stato uno dei casi di cronaca più discussi dell’anno appena trascorso, ma i guai per Alberto Genovese non sembrano essere finiti. Lo storico fondatore del portale di comparazione assicurativa Facile.it si trova agli arresti con accuse pesantissime. Avrebbe seviziato e violentato una ragazza di 18 anni per oltre 20 euro, stordendola con la cosiddetta droga dello stupro. Un episodio che è stato oltretutto ripreso dalle telecamere della lussuosa abitazione in cui l’imprenditore teneva delle feste molto conosciute a Milano. In seguito, era arrivata una nuova denuncia da parte di una 24enne che ha raccontato di essere stata violentato da genovese e la sua fidanzata durante un party organizzato a Ibiza.

Leggi anche: Caso Genovese, la vittima 18enne: “Sono distrutta e sotto choc”

Caso Genovese, dopo Ibiza arrivano due nuove denunce contro l’uomo

Alle forze dell’ordine la ragazza ha raccontato che “da quando sono entrata in camera e ho tirato una striscia di stupefacente di colore rosa che io pensavo fosse 2CB, non ricordo più nulla (…) L’unica cosa che ricordo è una sorta di stato allucinogeno“. Dichiarazioni che avevano convinto la procura a iscrivere anche la compagna di Genovese nel registro degli indagati. E adesso, viene riportato che altre due ragazze, che sarebbero già state ascoltate dai magistrati, avrebbero denunciato di aver subito delle violenze dall’uomo. Bisognerà adesso attendere i nuovi sviluppi di queste vicende.

Leggi anche: Fondatore di Facile.it resta in carcere: è accusato di stupro

Per il momento la magistratura sta anche indagando sul giro di droga presente alle feste, e proprio per questo motivo, con l’accusa di spaccio, tra gli indagati è finito anche l’amico di genovese Daniele Leali, diventano un volto noto in televisioni per essere intervenuto più volte in varie trasmissioni in difesa dell’amico.