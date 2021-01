Il Milan con la testa è alla gara di domani contro la Juventus, ma Paolo Maldini e Massara stanno lavorando anche sul fronte calciomercato.

Finalmente il Milan è tornato ai vertici. Un trend positivo che ha avuto inizio nella ripresa del campionato scorso e che ha portato i meneghini a essere la squadra da battere in Serie A. Ottimo record per una squadra che come obiettivo primo aveva il quarto posto. La qualificazione in Champions League non sembra essere dunque un problema, ma per perseguire il sogno scudetto i rossoneri hanno bisogno di rinforzare la rosa, intervenendo già nella finestra di mercato invernale.

Secondo gli ultimi rumors di mercato il club di Via Aldo Rossi è prossimo a chiudere la trattativa per il difensore, il rinforzo chiamato a gran voce dal popolo rossonero e indirettamente da mister Stefano Pioli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, futuro segnato per il centrocampista: la decisione

Calciomercato Milan, manca 1 milione per l’accordo: Maldini ci crede

L’ideale sarebbe acquistare 3 giocatori, uno a reparto. Sul taccuino di Maldini spuntano in prima posizione i nomi di Simakan, Zaccagni e Kone. Per il baby francese l’accordo è quasi raggiunto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Strasburgo chiede 18 milioni e i rossoneri ne hanno offerti 17. Al giocatore invece è stato offerto un contratto quinquennale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juve, clamoroso ritorno in attacco: “Si chiude”

Le piste Zaccagni e Kone sono calde e i rossoneri sperano di avere immediatamente in rosa il secondo e acquistare per poi lasciare in prestito fino a fine stagione il primo. Tre acquisti che confermano l’intuito di Paolo Maldini e la volontà di Elliott di puntare tutto sui giovani.