Calciomercato Inter, conferme su Zaniolo: cifre e dettagli

Nicolò Zaniolo torna all’Inter. Questa è l’ipotesi di mercato spuntata fuori nelle ultime ore. Secondo i bookmakers è possibile che ciò accada.

Il 2020 è sicuramente un anno da dimenticare per Nicolò Zaniolo. Prima l’infortunio, poi l’addio alla sua fidanzata storica incinta e la smentita di Madalina Ghenea sulla loro presunta love story. Una telenovela che non sembra voler giungere alla parola fine e che sta per vivere ulteriori colpi di scena.

Infatti, secondo i bookmakers Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma per fare ritorno all’Inter dove potrebbe formare un trio d’attacco stellare insieme a Lukaku e Lautaro Martinez.

Il trasferimento all’Inter è quotato a 6,50 euro mentre la permanenza alla Roma a 1,35. Sembrerebbe assurdo e poco probabile che Zaniolo lasci la capitale, ma da Roma nessuno ha mai tolto dal mercato Nicolò. Davanti all’offerta giusta può partire e i nerazzurri potrebbero rappresentare un’opzione concreta per il futuro del classe 1999.

Il 21enne, insieme a Neymar e Mbappé rappresenta il futuro del calcio e della Nazionale italiana. Forse Conte potrebbe valorizzarlo al meglio e Lukaku potrebbe essere un’ottima guida per lui.