Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si amano alla follia. Zittiti gli haters, la coppia più seguita dalle riviste gossip è pronta per il prossimo step?

In molti credevano che la storia tra Belen e Antonino fosse quello che comunemente viene denominato “amore estivo”; tanta passione pronta a spegnersi in breve tempo. Così non è stato e l’argentina e l’hairstylist stanno vivendo un momento magico il cui acme è stato raggiunto durante il periodo natalizio.

Belen Rodriguez prima di Natale ha conosciuto la madre e la sorella della sua dolce metà. Le donne hanno dato la benedizione alla coppia che ha reso ufficiale il loro fidanzamento.

Belen Rodriguez, l’indiscrezione: mamma per la seconda volta?

Natale con i tuoi. Così è stato anche per Belen e Antonino che hanno passato le festività natalizie in montagna con la famiglia Rodriguez. Spinalbese ha instaurato un ottimo rapporto con i suoi suoceri e con i suoi cognati, e secondo la rivista Chi la coppia potrebbe pensare di effettuare un altro grande passo.

Non si tratta del matrimonio, bensì di un figlio. Solo ipotesi al momento, però il fatto che i due abbiano deciso di ufficializzare la loro relazione fa pensare anche ad altro. Belen non ha mai nascosto di voler regalare un fratellino o sorellina a Santiago e dato che con Antonino l’amore è genuino, la coppia potrebbe pensare di coronare la loro storia mettendo al mondo il frutto del loro sentimento.