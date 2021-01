Arabia Saudita, fine dell’embargo contro il Qatar: l’annuncio

L’Arabia Saudita ha deciso di mettere fine all’embargo contro il Qatar. Un accordo fortemente sponsorizzato dal Presidente Usa Donald Trump.

A partire dalla giornata di lunedì, l’Arabia Saudita riaprirà i confini con il Qatar. Una decisione storica, che mette fine all’embargo proclamato tre anni fa . L’annuncio è arrivato dal Ministro degli Esteri del Kuwait, che ha svolto il ruolo di mediatore in questo difficile negoziato. Una dichiarazione inattesa, che oltretutto è arrivata il giorno prima di un importante incontro che si terrà in Arabia Saudita, e al quale prenderanno parte i Paesi del Golfo. Il tema principale di discussione riguarderà una possibile ripresa degli scambi commerciali tra Doha e Riyadh. Questi infatti erano stati interrotti nel 2017 quando si era scelto di isolare il Qatar accusato di favorire alcuni movimenti terroristici di matrice islamista. Oltre che ad aver intrattenuto delle relazioni considerate troppo strette con il governo iraniano.

Arabia Saudita, fine dell’embargo contro il Qatar: il ruolo degli Stati Uniti

Si tratta di una riconciliazione che era stata fortemente voluta e sponsorizzata dal Presidente Usa Donald Trump, che durante il suo mandato ha insistito più volte sulla necessità di far riavvicinare i due paesi. Ed è per questo che nel mese di Dicembre, il Tycoon aveva inviato il suo genero Jared Kushner in vista in entrambi le nazioni per cercare di portare avanti questa trattativa. Il Qatar, fin dall’inizio dell’embargo, ha fatto di tutto per reagire non isolarsi a livello internazionale, e va letta in quest’ottica la scelta di ospitare i mondiali di calcio del 2022.

Senza comunque dimenticare che parliamo di uno Stato che controlla attualmente una delle più grandi riserve di gas nel mondo, è che dunque possiede una solidità economica che le ha consentito di superare qualunque crisi con relativa tranquillità.